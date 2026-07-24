La Bolsa española avanza un 1,65 % tras la bajada del petróleo brent

Tras los retrocesos de la víspera, el IBEX 35, el principal índice del mercado nacional sumó 318,4 puntos, hasta cerrar en los 19.585,4. En el año acumula una subida del 13,16 %.
De los grandes valores, Banco Santander ganó un 3,17 %; el grupo bancario BBVA un 2,56 %; la eléctrica Iberdrola un 0,71 %; el gigante textil Inditex un 1,11 %; y Telefónica un 0,14 %. Por el contrario, la petrolera Repsol cedió un 0,23 %.
Entre otras empresas, Acerinox avanzó un 10,7 % y Banco Sabadell, un 3,44 %. La aseguradora Mapfre retrocedió un 4,67 %.