La violencia israelí se desata en Cisjordania tras la muerte de 2 soldados y 4 palestinos

Esta mañana, un grupo de colono invadió la aldea palestina de Tell, cerca de Nablus, según vídeos grabados por testigos y el testimonio de la oenegé israelí B'Tselem, durante una especie de excursión en territorio ocupado en la que también participaron niños.

En algún momento, se agrupan decenas de palestinos de la aldea (localizada en el Área B, bajo control civil palestino y militar israelí), y comienza un forcejeo en el que un palestino, identificado como Faruq Ramadan, le quita el arma a un soldado israelí, que es también un líder colono, y le dispara.

Se oyen más tiros, y el incidente termina con cuatro palestinos muertos (entre ellos Ramadan), además del soldado-colono y otro militar israelí, que fallece poco después en un hospital.

En los vídeos captados por los presentes no se llega a diferenciar si el disparo de Ramadan fue una reacción, tras supuestamente ver cómo fuerzas israelíes disparaban antes a algunos de sus familiares, según la versión de las autoridades palestinas, o si fue él quien utilizó el arma primero.

Tras el suceso, comienza una ola de ataques de milicias de colonos contra las aldeas cercanas de Faraata, Sarra y Jit, donde al menos cinco palestinos han sido heridos por disparos de colonos armados y un número indeterminado agredidos. También han quemado y vandalizado diversas casas y vehículos palestinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército israelí refuerza el despliegue de tropas en Cisjordania y cerca militarmente la ciudad de Nablus, además de asaltar el Hospital Especializado de Nablus, de donde las tropas se llevaron a dos palestinos que estaban heridos y cargaron contra personal médico de la unidad de emergencias.

Los paramédicos informan que las aldeas que rodean Nablus están prácticamente aisladas, con la mayoría de los accesos sellados, impidiendo la entrada y salida de ambulancias y vehículos civiles.

El propio Bejamín Netanyahu anuncia haber otorgado total "libertad" a las tropas para actuar con "toda la fuerza necesaria", además de medidas para legalizar nuevos asentamientos y continuar aislando el territorio ocupado de la gobernación de Nablus.

Los israelíes muertos son el líder colono Benayahu Mellet, amigo del ministro israelí de Seguridad Nacional, el exconvicto por terrorismo Itamar Ben Gvir, quien dijo del fallecido en su cuenta de X que "vivió como un héroe de Israel y cayó como un héroe de Israel".

"Seguí de cerca su incansable actividad: cómo, siendo un muchacho de las colinas (como se conoce en Israel a los colonos más violentos), construyó 'outpost' tras 'outpost' (inicios de asentamientos), y luego se alistó en el Ejército para servir al Estado de Israel", añadió Ben Gvir.

Mellet, originario del violento asentamiento de Yitzhar, es uno de los fundadores del movimiento colono 'Lucha por Cada Dunam', con el que israelíes en Cisjordania ocupada buscan expandirse y tomar territorio no solo en el Área C (ya casi despoblado de palestinos), sino también en la Zona B de Cisjordania (la cual, según los Acuerdos de Oslo, recae bajo control civil palestino).

Además, ejercía también como soldado dentro de los batallones de "defensa local", establecidos por el Ejército israelí en los asentamientos después de los ataques de Hamás del 7 de octubre, e involucrados desde entonces en numerosos ataques contra palestinos.

"Mellet comprendió que está prohibido distinguir entre las Zonas C, A y B, y trabajó para establecer asentamientos en estas zonas", detalla sobre el fallecido un grupo en WhatsApp de colonos, que le atribuyen también haber "reactivado" la edificación de asentamientos en el palestino Monte Ebal (Nablus).

"Benayahu trabajó incansablemente hasta su último día para unificar las fuerzas que operaban sobre el terreno y liderar un proceso conjunto de asentamientos en la zona comprendida entre los asentamientos de Gav Hahar, Emanuel y Havat Gilad", añade el grupo en una especie de obituario.

El segundo israelí fallecido es el soldado Yuval Ezra, de 27 años y perteneciente a un batallón de artillería. Los otros tres palestinos no han sido identificados.

Los ministros israelíes más radicales ya claman "venganza", mientras que casi todo el espectro político israelí, salvo los partidos árabes o la nueva formación antiocupación 'Hay Lugar para Todos', exigen una respuesta militar "contundente" contra el "terrorismo" en Cisjordania.

Por el contrario, organizaciones israelíes y palestinas que documentan a diario lo que sucede en Cisjordania culpan de lo sucedido a la creciente violencia colona "con el respaldo y la protección" del Ejército y el Estado israelí.

"La comunidad internacional es responsable de años de impunidad ante las atrocidades israelíes, ya que las advertencias sobre Cisjordania han sido ignoradas", denunció hoy la oenegé Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI).

Por su parte, 19 organizaciones- incluidas Adalah, PHRI, Peace Now o B'Tselem-, urgen en un comunicado conjunto a la comunidad internacional a presionar al Gobierno israelí a fin de evitar "pogromos masivos" contra los palestinos.