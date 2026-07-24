Más de 130.000 refugiados en Burundi pueden perder ayuda alimentaria por falta de fondos

El PMA necesita 35 millones de dólares para mantener el apoyo alimentario y nutricional a los refugiados hasta agosto de 2027 y, sin nuevos fondos, la distribución de alimentos "vitales" cesará por completo a partir de octubre, advirtió la organización en un comunicado.

"Las familias refugiadas ya han escapado de la violencia con poco más que lo que podían llevar consigo. Llegaron a Burundi buscando seguridad y algo para comer, pero ahora incluso ese sustento vital está en peligro", declaró el director interino del PMA en Burundi, Arduino Mangoni.

"Para las personas que no pueden regresar a casa de forma segura y tienen pocos medios para subsistir, la asistencia alimentaria del PMA no es opcional, es lo que mantiene a las familias con vida", añadió.

La falta de financiación ya obligó al PMA a reducir las raciones, lamentó la agencia, lo que ha "deteriorado" la salud y la nutrición de los refugiados.

Si la ayuda se interrumpe, las familias que ya viven con raciones reducidas se enfrentarían a más hambre, un empeoramiento de la desnutrición y "decisiones imposibles" entre comida, vivienda, atención médica y protección, agregó.

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El PMA alertó además que, sin ingresos estables ni oportunidades laborales suficientes para los refugiados, la presión sobre los campamentos y las comunidades de acogida aumentará.

A finales de 2025, el "recrudecimiento de la violencia" en el este de la RDC obligó a más de 100.000 personas a cruzar la frontera a Burundi, lo que incrementó la población refugiada en el país y multiplicó "por más del doble" el número de refugiados apoyados por el PMA.

Aunque algunos han regresado voluntariamente a la RDC desde entonces, "el conflicto persistente y la inestabilidad regional" siguen generando necesidades y podrían provocar nuevos desplazamientos si la situación empeora.

"Hacemos un llamamiento urgente a los donantes y a la comunidad internacional para que actúen de inmediato", afirmó Mangoni, al subrayar que "una interrupción en la asistencia alimentaria llegaría en el peor momento posible para las familias que ya han sufrido grandes pérdidas".

El PMA lanzó esta petición después de que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya alertara el pasado marzo sobre la "deplorable" crisis y las malas condiciones de vida a las que se enfrentaban los refugiados congoleños en Burundi.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).