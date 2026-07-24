Más del 75 % de las exportaciones uruguayas a EE.UU. están exentas del nuevo arancel

En un comunicado, la cartera señaló que el Gobierno estadounidense "impuso nuevas acciones en el marco de investigaciones realizadas conforme a la Sección 301 a 60 países, entre los cuales se encuentra Uruguay".

"El texto de la sentencia, divulgado el jueves 23 de julio, establece que Uruguay pasará de 10 % a 12,5 % en algunos productos", puntualizó.

No obstante, detalló que el 77,5 % de los bienes uruguayos que ingresan a Estados Unidos están exceptuados de la nueva tarifa. Dentro de estos se encuentran la carne bovina, la pasta de celulosa, la madera y las naranjas, entre otros.

Contrario a esto, los productos que se ven afectados son el sebo bovino, productos químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel.

En el año 2025, según detalló el Ministerio de Economía, las exportaciones de Uruguay a Estados Unidos totalizaron 1.585.848.457 dólares.

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"De ese monto, 1.228.630.296 dólares hubieran quedado exceptuados de la carga arancelaria, mientras que 357.218.161 dólares (22,5 % del total) hubieran sido alcanzados por el nuevo arancel del 12,5 %", subrayó.

Más allá de esto, la cartera enfatizó que el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi "continuará trabajando para suavizar el impacto de los productos afectados".

Asimismo, detalló: "En el marco del Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del costo de vida, el Gobierno incorporó un artículo que prohíbe la importación de productos que hayan sido producidos utilizando trabajo forzoso o infantil. De aprobarse esta iniciativa, Uruguay podrá solicitar una reevaluación de su caso de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos".