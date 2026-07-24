México presenta una tecnología innovadora para el tratamiento de aneurismas cerebrales

Durante un encuentro organizado por la empresa mexicana Levbeth Medical se detalló que este dispositivo de última generación se coloca mediante un cateterismo poco invasivo directamente dentro del aneurisma para modificar el flujo sanguíneo y favorecer su exclusión de la circulación, preservando intactas las arterias vecinas.

En México, la incidencia anual de ruptura aneurismática se estima en aproximadamente seis casos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a unos 7.800 casos al año, mientras que entre el 2 % y el 3 % de la población adulta vive con un aneurisma intracraneal no roto.

Aunque su prevalencia general es baja en comparación con otras enfermedades cerebrovasculares, estas lesiones representan una emergencia médica crítica que evoluciona de forma asintomática y afecta con mayor frecuencia a personas de entre 40 y 60 años de edad, mostrando además un impacto más significativo en mujeres, con una tasa de 2:1 con respecto a los hombres.

Víctor Hugo Escobar, jefe de la Sección de Neurocirugía Vascular del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, advirtió sobre la gravedad de estas afecciones potencialmente mortales, destacando que de cada diez pacientes cuyo aneurisma se revienta, cuatro fallecen antes de lograr llegar a un hospital.

El especialista subrayó que la mayoría de estas lesiones permanecen silenciosas durante años hasta su ruptura, siendo la única manifestación clínica previa un dolor de cabeza súbito e intenso —descrito habitualmente como "el peor dolor de la vida"— acompañado de convulsiones, pérdida del conocimiento o alteraciones visuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Héctor Alfredo Montenegro, jefe de Neurorradiología Intervencionista en el Hospital Médica Sur, enfatizó que los aneurismas localizados en bifurcaciones arteriales suponen uno de los mayores retos para la medicina moderna por su compleja anatomía, para los cuales esta tecnología ofrece una solución específica y precisa.

Montenegro precisó que con este nuevo dispositivo la intervención tiene una duración aproximada de entre 40 minutos y dos horas, lo que según el especialista “reduce drásticamente el impacto quirúrgico” y permite que, tras un procedimiento exitoso en casos cuidadosamente seleccionados, el paciente pueda recibir el alta hospitalaria en tan solo tres días.

El dispositivo cuenta con el respaldo de estudios clínicos internacionales como, los cuales demostraron una oclusión adecuada del 87,2 % a cinco años de seguimiento y una notable ausencia de resangrado en pacientes tratados por aneurismas rotos.

Los médicos hicieron un llamado a reforzar la prevención mediante el control estricto de la hipertensión arterial, la erradicación del tabaquismo y el consumo de alcohol, así como la vigilancia médica continua en personas con antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular.