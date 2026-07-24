ONG exigen transparencia en planes de reconstrucción en Venezuela tras el doble terremoto

Las ONG también pidieron incluir los criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas, de acuerdo con un comunicado publicado por Laboratorio de Paz en su página web.

Asimismo, exhortan a que se garantice plenamente el derecho de acceso a la información pública y levantar las restricciones a portales informativos y medios de comunicación independientes.

"En situaciones de desastre, la transparencia permite a las personas afectadas conocer las decisiones que impactan sus vidas, facilita el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y fortalece la confianza necesaria para una recuperación legítima y sostenible", añadieron.

Las organizaciones consideran que la reconstrucción es mucho más que una tarea de ingeniería y es también "un proceso de reconstrucción democrática".

"Un país reduce su vulnerabilidad cuando reconstruye hospitales más seguros, pero también cuando fortalece sus instituciones, respeta su marco constitucional, garantiza las libertades públicas y permite que la ciudadanía participe activamente en las decisiones que determinarán su futuro", subrayaron.

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A juicio de las ONG, sigue siendo insuficiente la información pública sobre los planes para la rehabilitación y reconstrucción de hospitales y centros de salud afectados, los criterios que orientarán la recuperación de viviendas e inmuebles dañados y las estrategias para asegurar el derecho de los niños y adolescentes, cuyas escuelas resultaron dañadas o que permanecen desplazados.

Expertos siguen calculando el monto preciso para la reconstrucción tras los devastadores terremotos de hace un mes, pero se estima que el costo superará los 12.000 millones de dólares, equivalentes al 10,9 % del producto interno bruto (PIB).

El economista Asdrúbal Oliveros dijo a EFE que la reconstrucción requerirá entre 12.000 millones y 15.000 millones de dólares, lo que considera una cifra "muy significativa" para una nación con un PIB de alrededor de los 110.000 millones.

El doble terremoto ha dejado casi 5.400 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin viviendas, de acuerdo con el último boletín oficial publicado el miércoles.