Pakistán pide a Irán preservar el Memorando de Islamabad tras nueva escalada con EE.UU

Dar, también viceprimer ministro paquistaní, trasladó el mensaje a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante una reunión al margen del Consejo de Ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán.

El encuentro se produjo después de nuevos ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes y de amenazas de los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, contra rutas marítimas comerciales en el mar Rojo.

“El viceprimer ministro y ministro de Exteriores expresó su profunda preocupación por las recientes tensiones regionales y subrayó la importancia del diálogo, la contención, la desescalada de todas las partes y el compromiso diplomático sostenido para lograr una paz y estabilidad duraderas”, indicó el Ministerio paquistaní de Exteriores en un comunicado.

Dar “enfatizó la necesidad de construir sobre los entendimientos alcanzados bajo el Memorando de Islamabad de junio de 2026”, añadió la nota.

El comunicado paquistaní afirmó que Araghchi agradeció el apoyo diplomático de Pakistán y sus esfuerzos para promover la paz y la seguridad regionales.

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Según Islamabad, el ministro iraní también agradeció a Pakistán la facilitación del regreso seguro de pescadores y tripulantes iraníes, incluidos los de embarcaciones interceptadas por Estados Unidos, así como la coordinación con autoridades iraníes, estadounidenses y de otros países para garantizar su tránsito por territorio paquistaní y retorno a Irán.

Ambas partes acordaron mantener una coordinación estrecha y consultas regulares sobre asuntos de interés común, y reafirmaron su compromiso de trabajar juntas por la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales, agregó Exteriores.

Durante su intervención ante la reunión de la OCS, Dar pidió además a la comunidad internacional aprovechar la oportunidad diplomática abierta por el Memorando de Islamabad y las negociaciones técnicas en curso entre Estados Unidos e Irán.

“La comunidad internacional debe aprovechar la oportunidad que ofrece el Memorando de Islamabad y las negociaciones técnicas en curso entre las dos partes para impulsar una solución permanente, pacífica y duradera de este conflicto”, afirmó Dar.

El ministro advirtió, sin embargo, de que existen actores interesados en socavar la estabilidad regional.

“Estos actores explotarán cada oportunidad para descarrilar el proceso de paz y revertir los avances ya logrados”, sostuvo.

Pakistán desempeñó un papel central en la mediación del Memorando de Islamabad, firmado en junio por Estados Unidos e Irán como marco preliminar para encauzar una salida diplomática a las tensiones entre ambos países.