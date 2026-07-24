Pekín pide "protección conjunta" de las rutas marítimas tras ataques en el mar Rojo

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declar en una rueda de prensa que Pekín "sigue de cerca la evolución de la situación en el mar Rojo".

Lin afirmó que "la soberanía y la seguridad de los países de la región deben ser respetadas" y que "la seguridad y la fluidez de las vías marítimas internacionales deben ser protegidas conjuntamente".

"China llama a las partes relevantes a mantener la contención, continuar resolviendo adecuadamente las contradicciones y diferencias mediante el diálogo, evitar acciones que agraven la confrontación y promover cuanto antes el restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región del Golfo", agregó el vocero.

Las declaraciones de Lin llegan después de que los hutíes de Yemen, aliados de Irán, amenazaran con bloquear buques vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo y reivindicaran ataques contra petroleros saudíes, lo que añade presión sobre Bab el Mandeb, una de las rutas clave para el comercio energético.

La tensión en el mar Rojo se suma a la crisis en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos acusa a Irán de ataques contra buques comerciales y asegura mantener abierto el tránsito marítimo pese a las amenazas de Teherán y al bloqueo naval estadounidense contra puertos y embarcaciones iraníes.

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El deterioro de ambas rutas marítimas ha elevado la presión sobre los mercados energéticos, en un contexto de ataques estadounidenses consecutivos contra objetivos iraníes y represalias de Teherán contra bases e infraestructuras vinculadas a Washington en países del Golfo.

Desde el inicio del conflicto, China ha defendido una salida negociada, ha pedido el respeto a la soberanía de los países de la región, incluidos tanto Irán como los atacados por Teherán, y ha insistido en la necesidad de proteger la libre navegación en unas vías marítimas esenciales para el suministro de petróleo y gas hacia el gigante asiático.