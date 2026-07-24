Perú dice que 45 % de valor de sus exportaciones a EEUU no será afectado con nuevo arancel

Este jueves, la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció nuevos aranceles justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.

Los nuevos aranceles, que afectan a 60 países y economías, oscilan entre el 10 % y el 12,5 %. Perú quedó sujeto al gravamen más alto, que se aplicará al 55 % del valor de sus exportaciones a Estados Unidos, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El Ministerio agregó que está evaluando los efectos de la medida en coordinación con las entidades públicas competentes y los gremios empresariales.

Apuntó que mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos y continuará trabajando con las autoridades competentes y el sector privado para defender los intereses del país y promover una revisión de la medida sobre la base de los avances normativos y la información técnica presentada.

El Ministerio de Comercio Exterior expuso que ha presentado información sobre las acciones adoptadas por Perú respecto al trabajo forzoso y ha participado activamente en todas las etapas de la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

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"La resolución no concluye que el país exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos peruanos elaborados bajo dichas condiciones, ya que el USTR concentró su investigación en la existencia y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de estos bienes", señaló.

En la tarde de este jueves, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció los nuevos aranceles, que pretenden sustituir el arancel global temporal del 10 % impuesto por Trump, que expiró este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por el presidente desde abril de 2025.

Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10 %, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto legal de la llamada sección 301.

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10 % para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5 % para otras, entre ellas Perú, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.