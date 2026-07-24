Perú expresa "profunda preocupación" al rechazo de Ortega a convocar comicios en Nicaragua

"El Perú hace un llamado al Gobierno de Nicaragua para que desista de realizar acciones que atenten contra las libertades fundamentales y la institucionalidad democrática en el país", señaló el Ejecutivo peruano a través de un comunicado difundido por la Cancillería.

El Gobierno ratificó "su firme compromiso con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos", de conformidad con la Constitución vigente y con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Carta Democrática Interamericana.

Pese a las declaraciones, en la actualidad Perú y Nicaragua mantienen relaciones diplomáticas.

Además del Gobierno, este jueves, el partido fujimorista Fuerza Popular, de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, expresó "su más enérgico rechazo" a las declaraciones de Ortega, a quien tildó de "gobernante de facto" de Nicaragua.

El fujimorismo lamentó que haya "sepultado de manera explícita cualquier posibilidad de alternancia democrática" en el país centroamericano y manifestó su solidaridad con el pueblo nicaragüense, con los presos políticos, los periodistas perseguidos, los líderes opositores exiliados y "todos aquellos que resisten frente a una dictadura consolidada".

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Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.