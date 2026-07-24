Petro inicia devolución de la espada de Bolívar a la casa museo donde permanecerá exhibida

"Sale la espada de Bolívar de la Casa de Nariño. Espero que el pueblo bogotano la cuide", escribió Petro en su cuenta de X al anunciar el inicio del traslado.

La reliquia, transportada en una urna de cristal y custodiada por miembros de la Guardia Presidencial, salió poco antes de las 12.00 hora local (17.00 GMT), e inició su recorrido por el centro histórico de Bogotá mientras decenas de personas se congregaban para acompañar la jornada convocada por el Gobierno.

En el mismo mensaje, el mandatario agregó: "La espada sale hacia la Quinta de Bolívar en ostracismo. El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia. La espada de Bolívar volverá a brillar cuando conquistemos la segunda independencia nacional".

Se espera que Petro encabece un acto en la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde concluirá el traslado de la reliquia, cuyo valor simbólico también está ligado a la historia del M-19, la antigua guerrilla a la que Petro perteneció en su juventud.

Ese grupo armado se dio a conocer con el robo de la espada de la Quinta de Bolívar el 17 de enero de 1974, antes de devolverla como parte de los acuerdos de paz suscritos en 1991 con el entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990).

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La devolución de la reliquia coincide con otro aniversario de Simón Bolívar, que nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y murió en Santa Marta (Colombia) el 17 de diciembre de 1830, y forma parte de los últimos actos oficiales de Petro antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La espada marcó algunos de los momentos más emblemáticos del mandato de Petro, quien el 7 de agosto de 2022, durante su ceremonia de investidura, ordenó que fuera llevada a la Plaza de Bolívar, después de que el entonces presidente, Iván Duque, negara inicialmente que hiciera parte del acto protocolario.