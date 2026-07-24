Portugal crea juzgados especializados en inmigración ante acumulación de 125.000 demandas

La propuesta, adoptada por el Consejo de Ministros, modifica el Estatuto de los Tribunales Administrativos y Fiscales, el Código de Procedimiento y de Proceso Tributario y el régimen de arbitraje tributario.

Según el comunicado del Ejecutivo, la nueva organización pretende distribuir de manera más equilibrada la carga procesal derivada de los casos relacionados con la AIMA y especializar la respuesta de la jurisdicción administrativa.

El acuerdo no precisa cuántos juzgados especializados se crearán, dónde estarán situados, cuántos magistrados tendrán ni el calendario previsto para su entrada en funcionamiento.

La propuesta también refuerza las competencias de gestión del Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales (CSTAF) y aproxima su estatuto al régimen aplicable a los magistrados de la jurisdicción ordinaria.

La medida se plantea después del aumento de las acciones judiciales presentadas por extranjeros ante los retrasos en procedimientos de entrada y permanencia en Portugal.

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El CSTAF aprobó en enero un mecanismo para tramitar de manera acelerada unas 125.000 acciones pendientes en el Tribunal Administrativo de Lisboa, relativas a la protección de derechos, libertades y garantías de ciudadanos extranjeros.

Estas demandas, conocidas como "procesos AIMA", se presentan, entre otros motivos, para solicitar que los tribunales obliguen a la Administración a pronunciarse sobre trámites de residencia, reagrupación familiar o regularización documental.

El plan permitió incorporar a 28 jueces en régimen de acumulación de funciones. Según datos facilitados por el CSTAF y publicados en julio, entre abril y junio fueron resueltos 22.436 procesos, alrededor del 18 % de los aproximadamente 124.000 contabilizados al comenzar esa operación.

Un documento del propio consejo judicial señala que, de los 58.050 asuntos administrativos ingresados en 2025 en el tribunal de Lisboa, 54.381 fueron acciones sobre entrada y permanencia de extranjeros, frente a los 4.279 procesos administrativos registrados en ese tribunal en 2023.

Portugal tenía 1.597.539 residentes de nacionalidad extranjera al terminar 2025, equivalentes al 14 % de sus 11,4 millones de habitantes, según las estimaciones publicadas en junio por el Instituto Nacional de Estadística portugués (INE).

La proporción es similar a la registrada en España. El INE español contabilizó 49.128.297 habitantes a 1 de enero de 2025, de los cuales el 14,1 % tenía nacionalidad extranjera. El 19,3 % había nacido fuera de España.

Eurostat situó a España entre los países de la Unión Europea con mayor número absoluto de residentes sin la nacionalidad del país, con 6,9 millones a comienzos de 2025. En el conjunto de la UE residían entonces 30,6 millones de ciudadanos de países extracomunitarios y 14,1 millones de ciudadanos de un Estado miembro distinto de aquel en el que vivían.

Sin embargo, las estadísticas de población no permiten comparar directamente la litigiosidad migratoria de Portugal y España, debido a las diferencias entre sus procedimientos administrativos, sistemas judiciales y categorías de registro.