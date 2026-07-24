Presidente libanés pide apoyo de UE al acuerdo marco con Israel y mantener FINUL en el sur

"Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para que apoye la aplicación del acuerdo marco, ya que la estabilidad del Líbano repercutirá en la estabilidad de los países de la región", indicó en un comunicado la Presidencia libanesa, después de que Aoun se reuniera con la embajadora de la UE en Beirut, Sandra De Waele.

Asimismo, el mandatario aseguró que "mantener la FINUL es la mejor opción para la próxima fase, y si eso no es posible, entonces crear una fuerza alternativa que la reemplace".

El mandato de la FINUL cesará oficialmente sus operaciones el 31 de diciembre de 2026, tras lo cual la fuerza de mantenimiento de la paz se someterá a una reducción y retirada ordenada a lo largo de 2027.

Una vez que cesen las operaciones, se iniciará un período de transición de un año para empacar y transferir las responsabilidades de seguridad al Ejército libanés.

Además de la retirada de Israel, uno de los retos es si Hizbulá entregará sus armas y permitirá la entrada del Ejército libanés, siendo el sur del Líbano un bastión histórico y una base de operaciones para el grupo chií.

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"Mi reunión con el presidente (estadounidense, Donald) Trump fue fructífera, y ha llegado el momento de poner fin a la guerra de una vez por todas", recalcó Aoun sobre su viaje oficial esta semana a Washington, y aseguró que el Líbano "está comprometido con la senda de las reformas y, a pesar de la guerra".

Por su parte, la embajadora Sandra De Waele sostuvo que "el Líbano se encuentra en una encrucijada y al comienzo de un nuevo capítulo, y lo apoyan en el camino de la seguridad, la estabilidad y las reformas", recogió la nota de Presidencia.

Israel y el Líbano firmaron el 26 de junio en Washington, con mediación de EEUU, un acuerdo marco trilateral que establece una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países.

El pacto prevé que las Fuerzas Armadas libanesas asuman gradualmente responsabilidad de "seguridad plena y efectiva" en lo que han denominado como "zonas piloto", de donde las tropas israelíes se irán replegando "gradualmente" tras haberlas ocupado durante su invasión en el sur del país mediterráneo.