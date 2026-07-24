Recurre al TEDH la diputada finlandesa condenada por incitar odio contra los homosexuales

En el recurso, de 610 páginas, Räsänen argumentó su defensa basándose en su derecho a la libertad de expresión y negó haber cometido ningún delito al publicar opiniones que el Tribunal Supremo finlandés consideró ofensivas hacia el colectivo homosexual, entre ellas que la homosexualidad es "un trastorno psicosexual" y "una desviación sexual".

La diputada, exlíder del Partido Cristianodemócrata, fue declarada culpable de incitación al odio por el Supremo y condenada a pagar una multa de 1.800 euros tras más de siete años de proceso judicial en el que había sido absuelta en las dos primeras instancias.

"Espero que en Estrasburgo se declare que la sentencia dictada en Finlandia es contraria a las libertades de expresión y de culto garantizadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que se dicte una resolución en contra de Finlandia al respecto", afirmó Räsänen en un comunicado.

Asimismo, negó en el comunicado que considere a los homosexuales personas inferiores y subrayó que para ella todas las personas son iguales, aunque se mantuvo firme en sus convicciones religiosas.

"Siempre he dicho que mantendré mis convicciones, derivadas de una cosmovisión cristiana basada en la Biblia, y mi derecho a expresarlas libremente, sin importar las consecuencias", señaló.

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Räsänen fue condenada por afirmaciones expresadas en varios pasajes de un panfleto religioso publicado en 2004 y difundido en 2019 en su perfil de la red social Facebook, en el que aseguraba, entre otras cosas, que la homosexualidad es un pecado causado por un trastorno psíquico.

No obstante, la Justicia la absolvió de otras declaraciones sobre la homosexualidad realizadas en las redes sociales y en la televisión estatal YLE, al considerar que no constituyen un delito de incitación al odio, sino que forman parte de su derecho a la libertad de expresión.

El largo proceso judicial contra Räsänen trascendió las fronteras de Finlandia y fue utilizado por organizaciones cristianas de todo el mundo para defender la libertad de expresión y criticar la legislación de los países que reconocen los derechos de la comunidad LGTBI.