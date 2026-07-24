Rienzi, la confrontación con el pasado y un anillo con IA marcan los 150 años de Bayreuth

"Justamente porque es una ópera controvertida tenemos que confrontarnos con ella", dijo este viernes la directora Katherina Wagner, a propósito de 'Rienzi', en la conferencia de prensa de presentación de la muestra.

'Rienzi' no pertenece al canon habitual de Bayreuth, un festival que se creo especialmente para representar la obra de Richard Wagner, lo mismo que su teatro, y en especial 'El anillo de los Nibelungos'.

Otras óperas de Wagner como 'Lohengrin', 'Parsifal', 'Tristán e Isolda' o 'Los maestros cantores de Núremberg' han formado siempre parte del canon de Bayreuht, pero no así 'Rienzi', obra estrenada en Dresde en 1842.

Ante esa prehistoria era natural que surgiera la pregunta de las razones por las que se ha decidido estrenar una nueva escenificación de 'Rienzi' justo en el año de este aniversario redondo de Bayreuth.

"Un aniversario se debe aprovechar para hacer algo especial", respondió el musicólogo Markus Kiesel, que participó en la producción. "Se trata de una de las obras principales de Wagner, que terminó siendo víctima de una idea de obra creada por el propio Wagner", agregó.

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Sin embargo, Kiesel también dijo que la familia Wagner siempre se había ocupado de 'Rienzi' y mencionó una puesta en escena de su nieto Wieland Wagner en Stuttgart.

Sin duda, la relación de 'Rienzi' con el nacionalsocialismo es algo que hace problemática la obra -su obertura se tocaba siempre en los congresos del partido nazi-, pero la conexión entre Wagner y Bayreuth y los nazis es algo que no se limita a esta ópera.

En primer lugar, está el antisemitismo del propio Wagner, que se refleja en su panfleto 'El judaismo y la música'. Luego está la relación estrecha de su nuera, Winifred Wagner, con Hitler.

En el 150 aniversario del festival, Katharina Wagner, biznieta del compositor, ha querido apostar por una confrontación con el pasado también con un acto especial, titulado 'Voces enmudecidas'.

El título está tomado de una exposición que desde hace años está en las proximidades del teatro del festival, dedicado a los músicos judíos que tuvieron una relación con Bayreuth y que posteriormente fueron perseguidos por los nazis.

La nueva versión de 'Rienzi', según los responsables de la misma, forma parte del intento de confrontar ese pasado.

La ópera apunta al ascenso de un dictador, impulsado por las masas, pero, como lo recordó Katharina Wagner, también apunta a la caída del mismo: "En la nueva versión veremos también la caída".

Tras el final de la II Guerra Mundial, el Festival de Bayreuht había quedado marcado por su cercanía a los nazis y se enfrentó a una situación difícil para seguir existiendo.

Surgió entonces lo que se llamó "un nuevo Bayreuth", marcado por escenificaciones modernas y de vanguardia, que para muchos tradicionalistas representaban una provocación.

En la conferencia de prensa de este viernes, Katharina Wagner fue preguntada acerca de si su decisión de confrontarse con el pasado del festival no permitía hablar de una tercera época.

"Me resulta difícil hablar de mí misma. Pero sí creo que ante la confrontación con el pasado tengo una actitud distinta a la que tuvo mi padre", dijo.

Otros miembros de la familia, su medio hermano Gottfied Wagner y su tía Fridolon Wagner, ya se habían confrontado con ese pasado con libros sobre las relaciones del festival con el nazismo. Pero ambos eran una especie de parias en la familia.

Ahora, con Katharina Wagner, la confrontación con el pasado tiende a convertirse en algo oficial en Bayreuth.

El festival abrirá mañana, sábado, con un concierto en el que se interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven, rompiendo así también el formato del festival con motivo del aniversario.

El domingo seguirá 'Rienzi' y el lunes, 'El oro del Rin', la primera parte de la tetralogía de 'El anillo de los Nibelungos'.