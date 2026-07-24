Siguen sin control los fuegos del centro de España y llegan a 15.000 hectáreas quemadas

Ante esa situación, la Comisión Europea anunció la movilización de cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios, después de que España pidiese ayuda a Europa.

"Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar", según la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen.

El Gobierno español activó anoche el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar más recursos contra el fuego a sus socios comunitarios.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) solicitó la activación del mecanismo europeo de respuesta con el requerimiento de al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija, una solicitud a la que Grecia ya respondió ofreciendo dos aviones Canadair CL-415.

Los esfuerzos se centran especialmente en evitar que se unan todos los fuegos y que el de Ávila, declarado el miércoles, "salte a la comunidad de Madrid", ya que son provincias limítrofes. fronterizas.

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Hasta el momento ya se han calcinado 9.000 hectáreas en la provincia de Ávila y otras 6.000 en la Comunidad de Madrid y el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, aseguró que las próximas 24 horas serán "muy complejas" por las fuertes rachas de viento.

También explicó que se ha cumplido uno de los escenarios temidos por los técnicos: la unión de los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Toledo, también cerca de Madrid, y el de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, que forman ya "un único incendio".

El fuego está fuera de capacidad de extinción: "Podemos intentar limitar los flancos, pero no vamos a poder parar esa cabeza hasta que no cambien las condiciones" meteorológicas, sostuvo Novillo.

El consejero señaló que el siguiente escenario que preocupa a los servicios de emergencia es la posible entrada en la Comunidad de Madrid del incendio de Burgohondo (Ávila).

Más de 1.100 efectivos de la UME trabajan en estos incendios, a los que se unen otros 1.000 de Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), así como otros recursos del Ministerio de Transición Ecológica.

El incendio de Madrid avanza hacia los municipios de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo, por lo que se ordenó su evacuación, con población potencial afectada de unas 9.000 personas.

Serán dirigidas mediante el sistema Es-Alert (mensajes telefónicos) a distintas localidades, donde se habilitaron recursos para su acogida.

Además, esta mañana, más de 10.000 personas seguían evacuadas en cuatro localidades madrileñas situadas en la zona suroccidental de la región.

Hasta el momento, la superficie quemada en España por los incendios este año supera las 114.000 hectáreas, según la ministra para la Transición ecológica, Sara Aagesen, que siguió la situación desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales.

Se trata de una cifra cinco veces superior a la registrada en el mismo período de 2025.

Otras metodologías, como la aplicada por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, en inglés), del servicio Copernicus, sitúan en 133.323 las hectáreas arrasadas en lo que va de año en España.

Durante este verano, el incendio más grave se registró en la Sierra Norte de Guadalajara (centro), que sigue activo y quemó ya más de 32.000 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo más extenso en España desde que hay registros.

Y el más trágico hasta el momento fue el incendio forestal de Los Gallardos y Bédar (Almería), en el sur, que provocó trece fallecidos, varios de ellos extranjeros.