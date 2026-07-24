Sin signos de violencia en la autopsia del supuesto captador de víctimas para Epstein

Para tratar de determinar la causa del fallecimiento de Siad, la Fiscalía indicó que ha ordenado análisis toxicológicos y de tejidos complementarios al análisis forense practicado el jueves al cuerpo de Siad, de 69 años, hallado muerto el lunes en su domicilio de Colombes, en las afueras de París.

No obstante, los forenses constataron un estado de salud deteriorado y evidencias de un antiguo infarto que podía suponer un riesgo de muerte súbita.

Siad era objeto de una investigación en París tras varias denuncias, entre ellas por violación, surgidas a raíz de la desclasificación de documentos vinculados al caso Epstein.

El exreclutador de modelos negaba las acusaciones y había manifestado su intención de declarar ante los investigadores.

La Fiscalía de París señaló esta semana que, aunque la muerte de Siad extingue la acción penal en su contra, la investigación abierta en febrero de 2026 continúa para identificar a otras personas que pudieran haber participado en los hechos.

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La investigación sobre las ramificaciones francesas del caso Epstein ha permitido identificar o recibir el testimonio de 24 mujeres, de las que 16 ya han sido interrogadas por la policía, mientras continúan las diligencias en cooperación con autoridades internacionales, según la fiscal de París, Laure Beccuau.

La muerte de Siad se produce cuatro años después del fallecimiento en prisión del empresario francés Jean-Luc Brunel, estrecho colaborador de Epstein.

Brunel era director de una agencia de modelos y fue hallado ahorcado en su celda de la cárcel parisina de La Santé en febrero de 2022 mientras esperaba ser juzgado por cargos de violación de menores, acoso sexual y trata de personas, acusaciones que negaba.

Las autoridades francesas concluyeron entonces que se trató de un suicidio.

Epstein tenía en París uno de los centros neurálgicos de su red de explotación sexual y era propietario de un lujoso apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de la capital francesa.