Ucrania destruye con drones nueve tanques empleados por Rusia en un asalto en Donetsk

La Guardia de Fronteras informó este viernes en un comunicado que las fuerzas rusas emplearon en el asalto "decenas" de vehículos blindados, algo poco habitual en un momento de la guerra en que ambos Ejércitos evitan hacer movimiento con grandes cantidades de vehículos pesados debido a la presencia de drones con capacidad de destruirlos sobre las zonas del frente y sus alrededores.

Los responsables de la defensa de las fronteras ucranianas publicaron junto al comunicado un vídeo de la destrucción de algunos de los tanques rusos.

La Guardia de Fronteras -cuyas unidades combaten junto al Ejército y la Guardia Nacional en la guerra- destacó que no se veía un ataque de esta magnitud desde hace tiempo en su zona de responsabilidad del frente, y explicó que los lanzacohetes Grad destruidos con los que querían avanzar los rusos tenían como misión cubrir a los tanques y los vehículos blindados.

Después de dos años a la defensiva en todo el frente, Ucrania ha conseguido durante 2026 volver a recuperar territorio en la zona sureste del frente.

Rusia sigue, sin embargo, avanzando lentamente y con un gran número de bajas hacia su objetivo de conquistar toda la región de Donetsk, de la que Moscú afirma controlar más del 80 %.