Una inusual ola de frío deja nieve en una montaña de Macedonia del Norte en pleno julio

Por encima de los 2.300 metros de altitud, los termómetros cayeron por debajo de los cero grados, según el portal meteorológico Ski Macedonia, que difundió imágenes de las cumbres cubiertas de nieve al mediodía.

"Quienes visiten la montaña hoy o mañana deben llevar ropa y equipamiento adecuados", advirtió ese medio.

En la capital, Skopie, situada a unos 250 metros sobre el nivel del mar, la temperatura máxima fue de solo 16 grados este viernes a las 15.00 horas, frente a los 36 o 37 grados registrados a comienzos de esta semana.

Una portavoz del Instituto Hidrometeorológico de Macedonia del Norte declaró a EFE que la nieve en julio es un fenómeno muy poco frecuente en el país balcánico y recordó que la última vez que nevó en este mes fue "hace entre 30 y 40 años".

La fecha resulta además especialmente llamativa porque el 24 de julio de 2007 el país registró su temperatura más alta desde que existen registros: 45,7 grados en la región central de Demir Kapija.

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Ese mismo día, Skopie alcanzó también su récord histórico, con 43,4 grados.