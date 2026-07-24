Vicepresidente electo de Colombia culpa a Gobierno de Petro por nuevos aranceles de EE.UU.

Restrepo, quien retornó de Washington la semana pasada luego de sostener reuniones con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y organismos multilaterales, explicó que el Gobierno norteamericano advirtió a Colombia que debía ejecutar cambios para garantizar que las importaciones no estén vinculadas al trabajo forzado.

"El Gobierno norteamericano, desde el 12 de marzo del 2026, e incluso antes, ya había requerido al Gobierno colombiano que debía tomar decisiones para evitar que las importaciones tuvieran componentes de trabajo forzoso", afirmó el vicepresidente electo.

Restrepo asistió junto con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al acto 'CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030', celebrado en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), donde el presidente de ese banco, Sergio Díaz-Granados, anunció un compromiso de financiación de 9.000 millones de dólares.

Durante su intervención, Restrepo cuestionó al Gobierno de Petro, al que calificó de "incapaz" de tomar las decisiones necesarias a tiempo para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

"Este Gobierno, en una demostración de su incapacidad para gobernar, no tomó ninguna decisión. En virtud de lo cual, los Estados Unidos de América tenían que aplicar la medida, porque no solamente se aplicaba a Colombia, sino a decenas de países a nivel internacional", indicó el vicepresidente electo.

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Restrepo añadió que el futuro Gobierno de De la Espriella, está trabajando en "darle una solución a ese problema", para lo cual acordaron unas mesas de trabajo entre el futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el Gobierno de EE.UU.

El diálogo comenzará el próximo martes con la presentación de un borrador de decreto que busca dar una "solución" a las importaciones que tienen un componente de trabajo forzado.

"Aquí hay una demostración de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya está trabajando en la solución del problema que generó el Gobierno del presidente Gustavo Petro", aseguró Restrepo.

Los nuevos aranceles, anunciados este jueves por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretenden sustituir el arancel global temporal del 10 % impuesto por Trump, que expiró este viernes, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por el mandatario estadounidense desde abril de 2025.