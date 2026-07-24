Wall Street cierra mixto pero con pérdidas semanales por guerra, petróleo y gasto en IA

Al término de la sesión bursátil, el Dow Jones ganaba 235 puntos, hasta los 51.947; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,05 %, hasta los 7.411 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 0,64 %, hasta las 24.975 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow Jones perdió un 0,38 %, el S&P 500 un 0,61 % y el Nasdaq un 2,13 %.

Entre otras cosas, la semana estuvo marcada por las tensiones en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán y la apertura de un nuevo frente del conflicto entre los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, y Arabia Saudí, que reconoce al Gobierno yemení y es aliado de Washington.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que venía acumulando una racha alcista, se disparó llegando a superar de nuevo la barrera de los 90 dólares.

El crudo se revalorizó por el temor a que se convierta en un nuevo escenario del conflicto el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo que es una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

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Finalmente, el WTI cerró la semana con una subida del 3 %, hasta 89,31 dólares el barril. En el cómputo semanal, el precio avanzó un 8 %.

Ante esta crecida, los inversores empezaron a apostar por activos más seguros, lo que provocó la subida del rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de EE.UU.

El título a 10 años alcanzó este jueves su nivel más alto desde 2025, pero hoy al cierre de la sesión se moderó hasta el 4,684 %.

Por otro lado, las tecnológicas volvieron a acaparar el protagonismo del mercado. Los inversores esperaban con optimismo los resultados de algunas empresas como Alphabet, pero su previsión de ingentes gastos en IA acabó lastrando al Nasdaq.

Tanto la matriz de Google como Tesla presentaron sus cuentas esta semana y ambas elevaron su previsión anual de gastos de capital, entre ellos las infraestructuras para esta tecnología, lo que preocupó a los inversores.

La próxima semana, Meta, Microsoft y Amazon divulgarán sus balances.

En otros mercados, el oro se revalorizó un 0,13 %, hasta los 4.055 dólares la onza, y la plata un 0,75 %, hasta los 58,49 dólares la onza.