Yemen remodela su Gobierno y nombra a la primera mujer ministra de Exteriores en el país

El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, emitió anoche un decreto que designó a Afrah al Zouba como jefa de la diplomacia en sustitución de Shaya al Zindani, quien desempeñaba el cargo simultáneamente con su función de primer ministro, recogió la agencia estatal de noticias SABA.

Como parte de dicha reorganización, el Gobierno yemení asignó a Badr Basalama el Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional, que antes ocupaba la propia Al Zouba; y nombró a otra mujer, Aad al Jaasous, hasta ahora al frente de la cartera de Asuntos de la Mujer, como ministra de Administración Local.

Esta reorganización es la primera desde que Al Zindani formó su Ejecutivo a principios de este año, en el marco de un acuerdo de reparto de poder entre el Gobierno reconocido internacionalmente y sus aliados políticos.

Al Zindani fue designado en enero tras la dimisión de su predecesor, Salim Saleh bin Braik, y su gabinete está compuesto por 35 ministros, entre los que se encuentran tecnócratas, militares y políticos de carrera.

En su Ejecutivo y por primera vez en más de una década, las mujeres regresaron al gabinete del Yemen, con Al Zouba al frente del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional; Ishraq al Maqtari como ministra de Asuntos Jurídicos; y Al Jaasous en el departamento de Asuntos de la Mujer.

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Una de las prioridades de este Gobierno incluía restablecer los servicios básicos, combatir la corrupción y unificar las fuerzas de seguridad, pero su autoridad sigue siendo limitada por el conflicto con los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

El Gobierno legítimo yemení tiene su sede en la ciudad portuaria sureña de Adén, mientras que los hutíes controlan la capital del país, Saná, y gran parte del noroeste del Yemen tras casi 12 años de conflicto.