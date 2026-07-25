Izquierda y centro se alían contra derecha y ultraderecha para presidir el Senado de Perú

Este domingo 26 de julio el recién inaugurado Senado de Perú votará entre la lista liderada por el fujimorista Miguel Torres, quien también es segundo vicepresidente electo de la presidenta electa Keiko Fujimori, y la de Daniel Barragán, perteneciente al partido de centro izquierda Obras.

Ambas fuerzas están matemáticamente empatadas, pues los senadores de Fuerza Popular y Renovación Popular suman 30 escaños, al igual que los de Juntos por el Perú (14), Partido del Buen Gobierno (7), Obras (5) y Ahora Nación (4).

La lista encabezada por Torres también incluye a Alejandro Muñante (Renovación Popular), en la primera vicepresidencia, a Nilza Chacón (Fuerza Popular), en la segunda y a Edgar Mancha (Renovación Popular), en la tercera.

Mientas que la lista de Barragán tiene como primer vicepresidente al izquierdista Jaime Quito (Juntos por el Perú), a Jaime Delgado, del partido de centroizquierda Ahora Nación, como segundo vicepresidente y a Nora Bonifaz, del centroderechista Buen Gobierno, como tercera.

Esta alianza de cuatro partidos se ha denominado 'Consenso por la Democracia' y pese a sus diferencias ha decidido unirse para hacer frente al fujimorismo, que ya estará en el Ejecutivo a partir del 28 de julio, cuando Fujimori será investida como presidenta.

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La reñida votación de este domingo se tornará interesante, puesto que el voto es secreto y además, el reglamento del Senado no aclara qué pasaría si nadie gana ni en la primera ni en la segunda vuelta.

Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).