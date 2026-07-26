Abás pide "acción internacional urgente" para frenar la ofensiva de Israel en Cisjordania

Según Wafa, el mandatario palestino envió cartas a varios líderes árabes y de países amigos, a la Unión Europea, al secretario general de la Liga Árabe y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. En ellas, Abás advirtió de que los territorios ocupados atraviesan una "peligrosa escalada" por los continuos ataques de las fuerzas israelíes y de colonos armados "directamente respaldados" por el Gobierno israelí.

Abás sostuvo que la situación ya no responde a incidentes aislados, sino a una "política israelí sistemática" para imponer hechos consumados mediante la expansión de los asentamientos y el debilitamiento de la Autoridad Palestina, lo que a su juicio hunde las opciones de la solución de dos Estados.

El presidente palestino pidió medidas urgentes para exigir responsabilidades a los autores de la violencia colona, detener la colonización y aplicar la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que declara ilegales los asentamientos israelíes.

Reclamó además protección internacional para la población palestina y reafirmó el compromiso de Palestina con una paz "justa y completa" basada en la solución de dos Estados y el rechazo a la violencia, según Wafa.

El llamamiento llega tras una semana marcada por la violencia en Cisjordania. El viernes, un enfrentamiento en la aldea de Tell, al norte del territorio, acabó con la vida de cuatro civiles palestinos y dos soldados israelíes, uno de ellos también líder colono.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Human Rights Watch (HRW) reconstruyó el incidente y concluyó que el origen fue un ataque previo de colonos contra la localidad, en contraste con la versión israelí, que lo calificó de "atentado terrorista".

Según HRW, entre 40 y 50 colonos entraron en Tell y atacaron varias viviendas antes de que estallara el enfrentamiento, al que después se sumaron soldados israelíes.

El Ejército israelí lanzó tras el suceso una operación a gran escala en Cisjordania que, por el momento, acumula 70 palestinos detenidos y un centenar de interrogados.

La ola de violencia colona se repitió ese mismo día en distintos puntos del territorio, incluida Tell, y provocó nuevos casos de asfixia entre palestinos y periodistas en una redada en la localidad de Sarra, cerca de Nablus.

Colonos israelíes levantaron además al menos cuatro nuevos "outposts" (inicios de asentamientos) en Cisjordania a lo largo de este domingo, entre ellos uno cerca de Tell y otro en terrenos de la aldea de Um Safa, al norte de Ramala.

La Presidencia palestina cifró en 87 los palestinos muertos por fuego israelí desde principios de año, 21 de ellos por disparos de colonos.