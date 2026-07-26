Asesinan a tiros al menos a seis personas en un barrio en el sur de Ciudad de Guatemala

El ataque armado, que dejó otras dos personas heridas, tuvo lugar en el municipio de Villa Canales del departamento (provincia) de Guatemala, en el centro del país centroamericano, de acuerdo con los bomberos municipales.

Las identidades de los fallecidos no han sido divulgados por las autoridades.

La masacre se registró en el sector denominado Boca del Monte, en las afueras de una residencia, según detallaron medios locales.

En abril pasado, cinco personas fueron asesinadas dentro de una cevichería en el norte de Ciudad de Guatemala, presuntamente a manos de pandilleros.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en el país centroamericano durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

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De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos por armas de fuego, mientras que en 2024 fueron acribilladas a tiros 2.910 personas.