Burdeos, cuya evacuación no se contempla, buscará realojar a evacuados del fuego

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, matizó que están "preparados para todos los escenarios", porque aunque el fuego no avanza tan rápidamente preocupan los cambios de viento.

"Todo se ha hecho con orden y calma", recordó en una llamada a la tranquilidad.

En vista de que las labores de extinción van a ser muy largas, Cazenave señaló que van a empezar a buscar "masivamente" soluciones de alojamiento menos temporales para los miles de evacuados que acudieron a la ciudad, concentrados en lugares habilitados de emergencia como el Parque de Exposiciones, donde anoche durmieron 2.500 personas.

El primer edil señaló como ejemplos habitaciones de residencias universitarias o institutos, donde los evacuados podrán estar "más cómodos".

Cazenave señaló que estuvo en contacto con el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, para abordar las consecuencias económicas del fuego -originado el miércoles en la turística bahía de Arcachón- y que ha pedido que se pongan en marcha mecanismos para garantizar la continuidad de las actividades económicas.

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El número de personas evacuadas desde el miércoles por el megaincendio en el departamento de Gironda aumentó durante la pasada noche a 220.000, debido a una aceleración de las llamas, que siguen fuera de control y que ya han quemado 42.000 hectáreas.

Se ha cerrado parcialmente la autopista A63, que conecta con España, en torno a Burdeos y el tráfico ferroviario al sur de la capital departamental también ha sido interrumpido.

Según advirtió el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, en un mensaje en X esta mañana, la situación de los incendios continúa siendo "muy desfavorable".

En el vecino departamento de Las Landas sigue la lucha contra el fuego de la zona de Biscarrosse, aunque las llamas están más contenidas y no han superado las 3.600 hectáreas.

Se ha evacuado a unas 36.000 personas, si bien anoche 3.000 pudieron regresar a sus casas en zonas acotadas.

Por el contrario, en Var (sureste) el fuego se ha vuelto a reavivar a causa del viento mistral y ha recorrido unas 4.500 hectáreas en total, motivando la evacuación preventiva de unas 3.000 personas.

Además de estos focos, también hay fuegos activos en otros puntos como los de la isla de Córcega y en el área de Altos Alpes.