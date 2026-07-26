Defensa israelí augura para próximas semanas expansión de operación militar en Cisjordania

Según sus declaraciones durante la reunión semanal del gabinete recogidas por medios israelíes, Katz añadió que, "además de las operaciones en curso", se están valorando "medidas similares" mediante la identificación de los focos desde los que se organiza la "actividad terrorista", para "golpearlos y evitar que continúen".

El ministro aprovechó además la comparecencia para arremeter contra el líder del partido opositor Demócratas, Yair Golán. Según The Times of Israel, Katz lamentó, "aunque sin sorpresa", que un antiguo alto cargo del Ejército y ahora uno de los líderes de la oposición culpe a los colonos de Cisjordania de la crisis en el territorio palestino.

El viernes, después del tiroteo en Tell, Golán acusó a Katz y al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de convertir deliberadamente Cisjordania, "en vísperas de las elecciones, en un escenario de violencia que pone en peligro vidas humanas".

"Decir esas cosas sobre los colonos, que hoy ayudan a proteger a toda la población de los núcleos urbanos de Israel, y decir esas cosas sobre nuestros soldados, solo hace mayor nuestro deber de reprimir el terrorismo", continuó el ministro, que acusó a Golán de llevar a cabo una "difamación de sangre" contra los colonos, que viven en Cisjordania en violación del derecho internacional.

La ONG Human Rights Watch concluyó tras el tiroteo del viernes en Tell, en el que murieron cuatro civiles palestinos y dos israelíes (un soldado y un colono), que el origen de la reyerta estuvo en un ataque previo de colonos contra la localidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército israelí calificó el encuentro entre palestinos y colonos de "atentado terrorista" y lanzó una operación a gran escala en Cisjordania que se ha saldado durante el fin de semana con al menos 70 detenidos y un centenar de interrogados.

La violencia ha reverberado en distintos puntos del territorio: la ciudad de Nablus, una de las principales del norte de Cisjordania, y sus alrededores han sido cercados; y se han levantado al menos cuatro nuevos "outposts" o puestos de avanzadilla, tres de ellos en torno a la propia Tell y otro en Um Safa, al norte de Ramala.