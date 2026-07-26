Ejército libanés acusa a Israel de obstaculizar su misión en zona de despliegue en el sur

El Ejército libanés, en un comunicado, denunció en concreto que "las fuerzas de ocupación israelíes continúan sus ataques y violaciones de los acuerdos existentes y las leyes internacionales mediante la destrucción sistemática y el derribo de viviendas, el bombardeo y el uso de ametralladoras en varias zonas del sur", lo que "obstaculiza" el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas libanesas.

Entre esas zonas destacó Kfar Tebnit, Nabatieh, Hadatha y Konin, así como Bint Jbeil, al Mansouri, Beit al Sayyad y Majdal Zoun, entre otras varias localidades meridionales libanesas donde -afirmó- las tropas israelíes "se apoderan además de escombros en zonas fronterizas".

También denunció que el Ejército israelí "voló el proyecto de agua perteneciente a la Autoridad Nacional para el río Litani en la ciudad de Markaba, en Marjayoun, y quemó olivos centenarios y vastas tierras agrícolas, la última de las cuales fue en las afueras de la ciudad de Aitaroun, en Bint Jbeil".

Asimismo, denunció que las tropas israelíes "disparan cerca de posiciones del Ejército en Kfar Tebnit, Nabatieh al Fouqa y Zawtar al Gharbiya".

Zawtar al Gharbiya es una de las zonas de despliegue a las que el Ejército libanés ha entrado, en las denominadas "zonas piloto" en el texto del acuerdo marco.

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Según ese pacto firmado por el Líbano e Israel con Estados Unidos como mediador, las Fuerzas Armadas libanesas asumirán gradualmente la responsabilidad de "seguridad plena y efectiva" en lo que han denominado como "zonas piloto", de donde las tropas israelíes se irán replegando "gradualmente" tras haberlas ocupado durante su invasión en el sur del país mediterráneo.

Ante esto, el Ejército libanés dijo que "la continuación de estos ataques impide el despliegue completo del Ejército según los acuerdos vigentes y evita el regreso de los residentes a sus pueblos y ciudades, obstaculizando así el establecimiento de la estabilidad en el sur".

No obstante, destacó que el Ejército libanés "continúa, al mismo tiempo, supervisando el regreso de los residentes a Zawtar al Gharbiya y lleva a cabo sus misiones en la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como en las zonas de Froun y Sarifa".