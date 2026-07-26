El incendio mayor de España quema 50.000 hectáreas y 106.000 personas pendientes del fuego

La situación sigue siendo "muy compleja" en el centro del país, donde el fuego devastó hasta ahora al menos 77.000 hectáreas entre los siniestros de Ávila (50.000), Madrid (25.000) y Toledo (2.000), según los datos oficiales.

No obstante, los equipos de extinción comenzaron a contener el avance de varios focos, algunos ya desactivados.

"Ciertamente, hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones (atmosféricas) nos permitan trabajar todas esas zonas que están fuera de control, pero no es en todo el perímetro (de los incendios), en absoluto", explicó el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Alfonso Arribas en declaraciones a Televisión Española.

El jefe militar detalló que se pudo avanzar "bastante" en muchas zonas del perímetro y se logró contener algunos frentes.

Matizó, no obstante, que el contorno es tan extenso que es muy diverso y "muy discontinuo", con zonas que están frías, algunas siguen activas y el fuego se reproduce en otras o se presentan focos secundarios. Los siniestros suman un perímetro de 280 kilómetros, según Protección Civil.

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En declaraciones a la prensa, el segundo jefe de la UME, general Fernando Martín Pascual, explicó que se actúa "con gran eficacia para parar y estabilizar" estos incendios en muchos frentes, pero tienen "una complejidad tremenda" y superan en "múltiples ocasiones" la capacidad de extinción.

Por ahora, la zona más activa del fuego se sitúa en el valle del río Tiétar, de alto valor medioambiental.

Además de las grandes pérdidas arbóreas, cientos de casas, automóviles, empresas, fábricas, otros negocios e infraestructuras quedaron destruidos, y al menos 40 carreteras secundarias permanecen cortadas en cuatro provincias citadas.

Cerca de 90.000 personas de numerosas localidades del centro del país se encuentran afectadas por la intensidad y rápida propagación del fuego: 59.896 tuvieron que ser evacuadas, mientras que otras 29.867 permanecen confinadas en las viviendas por seguridad, según datos del Ministerio de Interior.

A esto se añaden 16.000 desplazados de municipios de la provincia de Castellón (este), donde otro incendio forestal descontrolado devastó 4.300 hectáreas hasta el momento.

El Gobierno, que asumió el mando único de las operaciones, y las administraciones regionales desplegaron numerosos efectivos y medios mecánicos terrestres y aeronaves, además de contar con la ayuda de seis aviones enviados por Grecia, Italia y Turquía y un destacamento militar portugués en los incendios del centro.

El rey Felipe VI agradeció la colaboración de esos países y valoró el funcionamiento del mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que "posiblemente hay que pensar en potenciarlo aún más", apuntó.

También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó hoy que la evolución del control de los incendios del centro del país está siendo muy positiva y algunos focos están ya "consolidados", pero advirtió de que los equipos afrontan aún horas "muy complejas".

"Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", explicó a la prensa después de visitar el puesto de mando avanzado de la provincia de Ávila.

Sin embargo, consideró que la magnitud del desastre, un año más, es muy difícil de asumir: "Estamos hablando de 150.000 hectáreas quemadas (desde el 1 de enero), 20.000 hectáreas más que hace 24 horas", lamentó sobre los numerosos fuegos que afectan desde hace varias semanas a gran parte de España.

Insistió en que toda esta lucha contra los incendios "se debe trasladar y materializar a través de un gran pacto contra el cambio climático, sobre todo ante estos climas tan extremos en los que pasamos de grandes nevadas a incendios".

Sánchez anunció que el Gobierno declarará el martes próximo zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.

Las últimas semanas fueron especialmente graves también en la provincia de Almería (sureste), donde murieron 13 personas y ardieron 7.000 hectáreas.

Y hace tan solo unos días, el fuego devoró 32.000 hectáreas forestales de la Sierra Norte de Guadalajara (centro), el segundo siniestro más grande de este tipo en España desde que hay registros.