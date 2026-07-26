El mayor incendio de España quema 50.000 hectáreas en la provincia de Ávila

Por debajo están el ocurrido en el noroeste en agosto de 2025, que devastó 37.765 hectáreas, y el que arrasó 32.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara (centro) tan solo hace unos días.

En conjunto, los incendios de las provincias limítrofes de Madrid, Ávila y Toledo suman 77.000 hectáreas carbonizadas durante los últimos días, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional. A Madrid corresponden 25.0000 y otras 2.000 a Toledo.

La densidad del humo de estos siniestros puede apreciarse desde el satélite Meteosat, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cerca de 90.000 personas continúan evacuadas o confinadas en el cetro de España y 16.000 fueron desalojadas de municipios de Castellón (Este) a causa de otro grave siniestro.

Asimismo, la ministra adelantó que "aún se prevén más evacuaciones" en la zona oeste de Madrid.

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Aagesen, que visitó el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), valoró el trabajo "conjunto" de todas las administraciones públicas en esta temporada de incendios forestales tan "extraordinariamente complicada".

También en Navalcarnero, el segundo jefe de la Unidad Militar de Emergencias, general Fernando Martín Pascual, explicó que se actúa "con gran eficacia para parar y estabilizar" estos incendios en muchos de sus frentes, pero tienen "una complejidad tremenda" y superan en "múltiples ocasiones" la capacidad de extinción.

La ministra recordó que desde que comenzó el año se registraron 32 grandes incendios forestales en España, que quemaron alrededor de 153.000 hectáreas desde el 1 de enero, seis veces más que el año anterior en el mismo periodo.