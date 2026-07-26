El movimiento indio 'Cucarachas' celebra salida de ministro y exige garantías al Gobierno

Simpatizantes del CJP celebraron la dimisión de Pradhanm en varias ciudades, incluida la capital financiera de Bombay, un día después de que el movimiento anunciara el fin de su movilización tras lograr la principal demanda que sostuvo durante semanas en las calles.

El CJP levantó el sábado su campamento en Jantar Mantar, en Nueva Delhi, después de que el Gobierno aceptara ese mismo día la renuncia del ministro y ofreciera garantías sobre otras demandas, entre ellas la retirada de causas contra manifestantes y compensaciones para familias de aspirantes al NEET que murieron por suicidio en el contexto de la crisis del sistema de exámenes.

El movimiento, sin embargo, evitó presentar la salida de Pradhan como un cierre definitivo. Su fundador, Abhijeet Dipke, afirmó este domingo que 'Cucarachas' tiene todavía "un largo camino por delante" y que la renuncia del ministro es "solo el comienzo", según declaraciones recogidas por medios locales.

La presión se traslada ahora al cumplimiento de los acuerdos y a una agenda de reformas del sistema de exámenes, uno de los puntos que el CJP llevó a las conversaciones con el Gobierno junto con la exigencia de garantías escritas para los estudiantes que participaron en las protestas.

En paralelo, la presidenta india, Droupadi Murmu, aceptó la dimisión de Pradhan y encargó el Ministerio de Educación a Pralhad Joshi, hasta ahora titular de Asuntos Parlamentarios, Carbón y Minas.

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Joshi hereda una cartera salpicada por denuncias de filtraciones e irregularidades en pruebas oficiales como el NEET-UG, el examen nacional de acceso a medicina y uno de los más competitivos del país.

En la India, estos exámenes son sensibles porque millones de jóvenes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social.

La dimisión de Pradhan cerró la principal demanda de una protesta que nació como sátira digital y terminó convertida en una de las movilizaciones juveniles más visibles del tercer mandato del primer ministro Narendra Modi.

El nombre 'Cucarachas' nació como una reapropiación irónica de un insulto del presidente del Tribunal Supremo, que comparó a algunos jóvenes desempleados con "cucarachas" y "parásitos" durante una audiencia.

En pocas semanas, el término se convirtió en un símbolo de jóvenes que se presentan como ignorados por el poder y sin acceso a oportunidades reales.