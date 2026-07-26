El papa pide rezar por socorristas y personas afectadas en incendios en España y Francia

"Ante los devastadores incendios que estos días han afectado varias localidades de Francia y España manifiesto mi cercanía", expresó el pontífice estadounidense.

Y después invitó a todos a rezar "por las personas afectadas y por el trabajo de los socorristas".

Más de 116.000 personas permanecen evacuadas o confinadas hasta el momento en España por el rosario de fuegos declarados en varias regiones. La gran mayoría, unas 100.000, corresponden a Madrid y Ávila, en tanto que otras 16.000 fueron desalojadas en la provincia de Castellón (este).

La situación sigue siendo dramática en el centro del país, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional en tres provincias contiguas (Madrid, Ávila y Toledo) y unificó el mando de operaciones para una gestión más ágil y eficiente del fuego, avivado por un viento fuerte y cambiante en un terreno abrupto de bosques tupidos.

En Francia, la situación de los incendios, especialmente en la región de Gironda (suroeste), donde el fuego avanza cerca de Burdeos y se superan los 200.000 evacuados, se mantiene este domingo "muy desfavorable", según el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.