El primer ministro Burnham descarta convocar elecciones anticipadas en el Reino Unido

"Voy a descartarlo... No creo que la gente las quiera", declaró en una entrevista difundida este domingo por la cadena BBC, en la que afirmó que gobernará en base al programa electoral con el que el Partido Laborista ganó las elecciones generales el 4 de julio de 2024.

"Creo que lo que debo hacer es conseguir centrarnos en devolver al país al lugar que le corresponde y hacer que vuelva a funcionar", afirmó.

Burnham se convirtió en primer ministro el pasado lunes después de ser nombrado el viernes anterior sin oposición líder del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer, quien anunció su dimisión el 22 de junio al perder la confianza de su grupo parlamentario tras un varapalo electoral en los comicios regionales y locales de mayo.

La negativa del nuevo jefe de Gobierno británico a convocar elecciones anticipadas, pese a las presiones de la oposición, que lo acusa de carecer de mandato del electorado, significa que tiene intención de agotar la legislatura, que acaba en 2029.