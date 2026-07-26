España condena el ataque en Berlín contra la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+

España y Alemania comparten los valores de "libertad, igualdad y dignidad" que el Orgullo representa, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

"Condenamos con la mayor firmeza este tipo de ataques. El odio y la violencia no tienen lugar en nuestras sociedades", indica la nota ministerial, que añade: "Estaremos siempre al lado de la comunidad LGTBIQ+".

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras abandonarlo.

Las autoridades de Berlín buscan a un hombre de 21 años identificado como Abdul B. y del que la Policía dijo que está "adscrito al espectro islamista".