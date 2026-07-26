Expresidente Fernández carga contra Milei y dice que insultar a Lula "no tiene perdón"

"Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón", escribió Fernández en la red social X.

Las críticas de la oposición peronista llegaron después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, tras los insultos pronunciados por Milei durante la proclamación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de "vergüenza ajena" las declaraciones del mandatario argentino e informó además que se comunicó con el canciller brasileño, Mauro Vieira, "en nombre del Partido Justicialista bonaerense" para transmitirle que "Milei no representa el sentir del pueblo argentino".

"Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina", añadió el gobernador.

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ), principal fuerza opositora a la que pertenece la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), también expresó su rechazo a los dichos del mandatario y defendió la relación estratégica entre ambos países.

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"Estamos ante la página más negra de la política exterior y de las relaciones bilaterales con nuestro pueblo hermano. Desde el Partido Justicialista rechazamos las palabras de Milei y exhortamos al gobierno a retomar el camino del respeto, el diálogo y la integración", expresó el PJ.

Durante su intervención en la convención del Partido Liberal (PL), Milei arremetió contra el mandatario brasileño, al que acusó de "ladrón" y de "diseminar el socialismo" en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

También calificó de "basura calva" al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años de cárcel por golpismo.

En medio del conflicto diplomático, Milei volvió a cargar este domingo contra Brasil en una entrevista con Radio Mitre, en la que aseguró que el Gobierno brasileño financió una campaña contra Argentina en redes sociales durante el Mundial de fútbol y sostuvo que esa ofensiva también contó con apoyo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.