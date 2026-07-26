Guterres cierra su visita histórica a Damasco con llamamiento a mejorar vida de los sirios

Guterres indicó en una rueda de prensa, con la que puso fin a su viaje, que la tarea ahora en Siria es "traducir la transición política en mejoras tangibles en la vida de las personas, para que cada sirio se sienta plenamente partícipe en la construcción del futuro de su país".

El secretario general de la ONU llegó ayer sábado a Siria, donde se ha reunido con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y otros altos cargos del país, pero también con la sociedad civil, y aseguró ser "más que optimista" con la situación en el país, pero reconoció que queda mucho por hacer.

Aseguró que pudo observar "avances significativos en la transición política, a pesar de las cicatrices dejadas por años de conflicto" durante el régimen de Bachar al Asad, e insistió en que las Naciones Unidas "seguirán siendo un firme aliado del pueblo sirio en este camino".

"Estoy decidido a hacer todo lo posible para apoyar la fase de transición, que avanza en la dirección correcta y cuenta con el respaldo de la comunidad internacional", añadió.

Preguntado sobre las matanzas de alauíes en la costa mediterránea y los choques en la provincia meridional de Al Sueida, Guterres afirmó que el proceso de "reconciliación y rendición de cuentas" debe completarse, aunque recalcó que todo indica de que "hay compromiso para solucionar" estos problemas.

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Guterres también volvió a insistir hoy en la importancia de la reconstrucción y recuperación del país, al sostener que Siria "necesita urgentemente" apoyo político y económico, e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye al pueblo sirio en la próxima etapa.

Subrayó que es necesario "un levantamiento total" de las sanciones impuestas a Siria, así como las inversiones de organismos internacionales y países, lo que ayudaría al país a recuperarse, reconstruirse y alcanzar la estabilidad.

En cuanto a la situación en los Altos del Golán, ocupados por Israel, reafirmó que "las violaciones de la soberanía de Siria son inaceptables" y el Estado judío debe cumplir con el Acuerdo de Separación de 1974.

Guterres aseguró que fueron muy fructíferas las reuniones con Ghasan Elias al Sayed Ahmed, gobernador de Al Quneitra, provincia en el suroeste de Siria situada en los Altos del Golán que se encuentra parcialmente bajo ocupación militar israelí- y otros responsables de la zona.

"Presentaremos un informe detallado al Consejo de Seguridad a finales de mes sobre las violaciones israelíes en Siria", adelantó, y zanjó que "Siria sigue siendo un pilar de estabilidad en la región".

Se trata de su primer viaje al país desde que lidera la organización, y lo ha aprovechado para visitar sitios históricos como la Mezquita de los Omeyas, la Ciudad Antigua, pero también la prisión de Sednaya, símbolo de la represión del régimen de Asad, entre otras zonas.

La última vez que un líder de la organización viajó al país fue en 2009, cuando el entonces presidente, Bachar al Asad, invitó al entonces secretario general, Ban Ki-moon.