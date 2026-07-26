Incautan en puerto de Ecuador 2,4 toneladas de cocaína ocultas entre fruta de exportación

Agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas, en coordinación con la Unidad de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea (UIACE), inspeccionaron un contenedor que estaba en el puerto y encontraron 2.493 paquetes ocultos en cajas de banano que iban a ser enviadas al extranjero.

Los paquetes tenían una sustancia blanquecina que posteriormente se determinó que era clorhidrato de cocaína.

"La droga tendría un valor estimado de 136,6 millones de dólares en el mercado europeo", dijo Reimberg, quien agregó que entre las evidencias constan el contenedor y siete sellos de seguridad.

El Oro es una de las provincias clave en la ruta que usan las organización narcotraficantes que buscan introducir la droga proveniente de Colombia o Perú en contenedores que salen de varios puertos con destino a Europa y Norteamérica.

Hasta finales de mayo, en el país andino se habían decomisado más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior.