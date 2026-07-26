Italia celebra su liderazgo en la Unesco con la incorporación de sus teatros comunitarios

"Es una decisión que confirma el valor universal de nuestro extraordinario patrimonio cultural", afirmó el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en un comunicado de prensa.

"Italia es una auténtica superpotencia cultural: la cultura representa uno de los recursos más valiosos de nuestra identidad, una de las herramientas más eficaces de nuestra diplomacia y un pilar fundamental de la proyección internacional del país", añadió.

Italia explicó que "este reconocimiento premia un modelo arquitectónico, cultural y cívico único, desarrollado entre los siglos XVIII y XIX en los pueblos de Italia central, en el que la propiedad y la gestión compartida de los teatros han favorecido durante más de dos siglos la difusión de la cultura y los espectáculos en directo, contribuyendo a la cohesión de las comunidades locales".

Se trata de construcciones arquitectónicamente representativas del neoclasicismo con influencias del barroco tardío que permitieron a los autoridades locales y residentes colaborar en su construcción.

Este sistema impulsó el crecimiento de una extensa red cultural, proporcionando nuevos espacios para la burguesía emergente y ampliando el acceso público a las artes escénicas.

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Situados en el corazón de los centros históricos, se convirtieron en importantes lugares sociales, destacó la Unesco.

El monte Olimpo de Grecia y las playas de Normandía (norte de Francia), escenario del desembarco de las fuerzas aliadas en la mayor invasión anfibia de la historia hacia el final de la II Guerra Mundial, fueron otras de las incorporaciones de este domingo al Patrimonio Mundial de la Unesco.

La organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura tomó esta decisión durante la asamblea anual que está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán.