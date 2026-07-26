La NASA confirma que su estación en Madrid no sufre daños estructurales pese a incendio

Además, agradeció al Gobierno español y a los servicios de emergencia sus "esfuerzos incansables" para proteger la instalación en condiciones "extremadamente desafiantes".

Una inspección inicial en el lugar del equipo de respuesta a emergencias del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid de la NASA (MDSCC) ha encontrado daños en el pavimento y la vegetación circundante, pero no estructurales de la instalación, que fue desalojada el pasado viernes por las fuerzas de seguridad y en la que se encontraban un centenar de trabajadores.

La NASA explica en un comunicado que continuará las inspecciones "según lo permitan los procedimientos de seguridad" ante una situación que puede seguir cambiando mientras el fuego siga sin ser controlado y destaca que la seguridad de su personal sigue siendo la máxima prioridad.

El Programa de Comunicaciones y Navegación Espacial (SCaN) de la NASA "ha transferido sin problemas" el soporte de misiones a sus otros Complejos de Comunicaciones del Espacio Profundo en Goldstone, California (EEUU), y Canberra (Australia), asegurando la continuidad de las operaciones y las comunicaciones ininterrumpidas con las naves espaciales.

La estación espacial afectada por los incendios en Madrid es parte del sistema de la NASA para el seguimiento de las misiones del espacio profundo en tres estaciones (equidistantes) en todo el mundo, junto con las de California y Camberra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Todo el personal en el MDSCC está a salvo", señala la agencia espacial, que traslada su agradecimiento a los responsables de emergencias y a miembros del Ministerio de Defensa, de Interior y de Ciencia de España por su profesionalidad y "esfuerzos incansables para ayudar a proteger la instalación en condiciones extremadamente desafiantes".

El MDSCC ubicado en Robledo de Chavela es una instalación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en colaboración con la NASA y también participa la Agencia Espacial Europea (ESA).

Este complejo tuvo su origen en 1964 cuando España, el Gobierno de Estados Unidos, el INTA y la NASA firmaron un acuerdo para que la provincia de Madrid albergase uno los tres centros que integran la citada Red del Espacio Profundo.