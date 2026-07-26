La situación de los fuegos sigue "muy desfavorable", según el ministro de Interior francés

"Otra noche difícil en el frente de los incendios. La situación sigue siendo muy desfavorable", admitió Nuñez en un mensaje en X este domingo.

El número de personas evacuadas desde el miércoles por el megaincendio en Gironda aumentó durante la pasada noche a 220.000, debido a una aceleración de las llamas, que siguen fuera de control y ya han quemado 42.000 hectáreas.

"El incendio volvió a ser extremadamente violento e impredecible, generando su propio viento y avanzando de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos. Al final de la noche, se ha vuelto a calmar", precisó Nuñez.

Debido a las llamas, la prefecta (delegada del Gobierno) del departamento de Gironda, Sophie Brocas, dictó de madrugada una orden de cierre parcial de la autopista A63, que conecta con España.

Las autoridades locales han recomendado encarecidamente a los conductores que eviten este tramo y también el tráfico ferroviario al sur de Burdeos ha sido interrumpido.

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Las nuevas evacuaciones han afectado a las localidades de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y Cestas.

El incendio, originado el miércoles pasado en la turística bahía de Arcachón, se encuentra en un punto a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Burdeos, según confirmó este domingo su alcalde, Thomas Cazenave.

En total, se han movilizado 2.500 bomberos —entre ellos un grupo suizo—, 1.500 militares y cerca de 1.200 policías y gendarmes, que se encargan de las evacuaciones y colaboran en las operaciones de rescate y seguridad, además del apoyo de los 450 voluntarios de las asociaciones homologadas de seguridad civil, según precisó el ministro de Interior francés.

Los medios aéreos se mantienen, con 18 aeronaves antiincendios especializadas de distinto tipo y el apoyo del avión militar adaptable A400M, que tras ser probado ayer volverá a entrar en acción este domingo.

En el vecino departamento de Las Landas continúa también la lucha contra el fuego de la zona de Biscarrosse, aunque las llamas están más contenidas y no han superado las 3.600 hectáreas.

"Los frentes del incendio siguen muy activos. Se han movilizado cerca de 550 bomberos, con el apoyo de 420 gendarmes, y se ha evacuado a 36.000 personas", matizó Nuñez este domingo.

Por decisión de la Prefectura, 3.000 personas pudieron regresar anoche a sus casas en zonas acotadas.

Por el contrario, en Var (sureste) el fuego se ha vuelto a reavivar a causa del viento mistral y ha recorrido unas 3.250 hectáreas en total, motivando la evacuación preventiva de unas 3.000 personas.

Allí trabajan 1.100 bomberos apoyados para las evacuaciones por 120 gendarmes.

Además de estos focos, también hay fuegos activos en otros puntos como los de la isla de Córcega y en el área de Altos Alpes.

"La prioridad absoluta del Estado sigue siendo la protección de la población. Hago un nuevo llamamiento a que todos mantengan la máxima vigilancia: en un contexto en el que las condiciones meteorológicas siguen siendo especialmente adversas, la más mínima imprudencia puede tener consecuencias dramáticas", recordó Nuñez.

La gravedad excepcional de los incendios llevó este sábado a los organizadores del Tour de Francia y a las autoridades francesas a tomar la decisión de acortar el recorrido de la etapa final de esa competición, que concluirá este domingo en París, para dejar libres para sumarse a las tareas antiincendios a un mayor número de efectivos de las fuerzas de seguridad.