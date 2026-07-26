La UE se solidariza con las víctimas del atropello masivo durante el Orgullo de Berlín

"Expreso mi más sincero pésame a las víctimas del atentado perpetrado contra el desfile del Christopher Street Day (CSD) de Berlín, así como a sus familiares y amigos", dijo la mandataria europea a través de redes sociales.

La política conservadora alemana manifestó además que "el CSD es sinónimo de libertad, dignidad e igualdad, los valores fundamentales de la UE" y que "todas las personas deben poder vivir, amar y defender sus derechos sin miedo".

"El odio y la violencia no tienen cabida en nuestras sociedades. Nos mantenemos unidos al lado de la comunidad LGBTQI+", concluyó.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola también trasladó sus condolencias a las víctimas, a sus familias y a todos los presentes.

"El odio y la violencia no tienen cabida en nuestra Europa de libertad y respeto. Seguiremos manteniéndonos unidos frente a quienes pretenden sembrar el miedo y la división", afirmó.

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Al menos una persona ha muerto y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la alta representante europea, Kaja Kallas, también publicaron mensajes de apoyo a las víctimas y a todas las personas afectadas, insistiendo en que el atentado ataca directamente los valores de la Unión.

"Se trata de un ataque contra los valores que definen nuestra Unión. La Unión Europea condena en los términos más enérgicos posibles toda forma de odio, extremismo y violencia", manifestó Costa, mientras que Kallas advirtió que "quienes recurren a la violencia, el odio y la intolerancia nunca saldrán adelante".