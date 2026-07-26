La Unesco declara Patrimonio Mundial el paisaje de Boma-Badingilo (Sudán del Sur)

Este corredor comprende el Parque Nacional de Boma, el de Badingilo y los paisajes circundantes de llanuras aluviales y sabanas. Estos ecosistemas interconectados sustentan una de las mayores migraciones de mamíferos terrestres que se desplazan en respuesta a las cambiantes condiciones ambientales.

Según la Unesco, esta zona también refleja la importante diversidad cultural y lingüística de la región, con grupos étnicos que han sido "guardianes" de este paisaje mediante el pastoreo, la agricultura y la pesca durante siglos e incluso milenios.

Asimismo, subrayó que "su excepcional escala, conectividad ecológica, diversidad de hábitats y relativa integridad sustentan procesos ecológicos y biológicos que se han vuelto cada vez más raros a nivel mundial".

Este proceso se llevó a cabo por la vía de urgencia en la asamblea anual de la Unesco, que se está llevando a cabo en la ciudad surcoreana de Busán y cuyo evento está siendo retransmitido en directo.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), asesor oficial para el comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, explicó que Sudán del Sur identificó amenazas como la inseguridad y conflictos, el aumento de la caza furtiva con fines comerciales, la posible actividad de industrias extractivas o los recursos financieros limitados para la conservación.

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Durante la sesión matutina, la Unesco incluyó en su lista de Patrimonio Mundial las antiguas capitales del archipiélago japonés Asuka y Fujiwara, que marcaron el establecimiento de un sistema estatal centralizado.

Los conjuntos arqueológicos incluyen palacios y oficinas gubernamentales, así como templos budistas y tumbas que datan del primer siglo.

Tras la inclusión, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, celebró este resultado "tan alegre" y felicitó a través de un mensaje en su perfil de la red social X a todas aquellas personas, especialmente a los residentes locales, que durante años se han dedicado "con ahínco" a la protección del mencionado lugar.

"Renuevo mi determinación de proteger de manera segura este valioso patrimonio cultural, que ha pasado de ser un tesoro de Japón a un tesoro del mundo, y de transmitirlo de forma segura a las generaciones futuras", añadió la jefa del Gobierno japonés.

La organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura también declaró como Patrimonio Mundial la arquitectura modernista de la capital uzbeka, Taskent, que nació tras el devastador terremoto de 1966, momento en el que la urbe fue reconstruida bajo el concepto de modernismo sísmico para resistir nuevos temblores.

El conjunto arquitectónico comprende una decena de edificios de estilo híbrido soviético que fusiona el diseño brutalista y funcionalista con la tradición ornamental uzbeka. Incluye museos, hoteles, instituciones culturales, edificios residenciales.

Para la Unesco, este conjunto articula los principales espacios públicos de la ciudad y demuestran la integración de los principios de planificación modernista con las condiciones climáticas, sísmicas y culturales locales.

Las plantaciones agrícolas coloniales portuguesas ubicadas en las islas de Santo Tomé y Príncipe constituyeron la última declaración como Patrimonio Mundial a la que ha dado 'luz verde' la Unesco durante la sesión matutina de este domingo.

El conjunto comprende seis roças (plantaciones) ubicadas en distintas islas de la nación africana que representan un sistema colonial dedicado principalmente a la producción de café y cacao, que combina tierras agrícolas, infraestructura industrial, áreas residenciales e instalaciones sociales.

Estos espacios, subrayó la organización de la ONU, ilustran el funcionamiento de un sistema agroindustrial colonial a gran escala, basado en la migración y trabajos forzados, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, planificado para sostener la producción de materias primas tras la abolición de la esclavitud.