Macron traslada su solidaridad a Alemania por el atentado "odioso" en el Orgullo de Berlín

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familiares y el pueblo alemán. Frente al odio y la violencia, nuestra respuesta será siempre la unidad, la libertad y la firmeza", aseguró en un mensaje en la red social X.

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas en un atropello múltiple en la celebración del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, ataque perpetrado con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras abandonar el coche que utilizó.

Según los medios locales, el autor del atropello sería simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI).