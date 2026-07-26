Mejora el control del fuego en Madrid y Ávila aunque se esperan horas aún "muy complejas"

"Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", explicó a la prensa después de visitar el puesto de mando avanzado de la provincia de Ávila, que se encuentra en situación de emergencia nacional con las limítrofes de Madrid y Toledo.

El jefe del Ejecutivo informó de que la noche pasada fue "muy positiva en la evolución y en el control" del fuego.

Sánchez anunció que este próximo martes el Gobierno declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.

Pidió responsabilidad ciudadana y confiar en los profesionales que están combatiendo el fuego: "Hay un sistema de protección civil que responde de manera eficiente porque tenemos extraordinarios profesionales", subrayó el jefe del Ejecutivo.

"La magnitud del desastre, un año más, es muy, muy difícil de asumir, porque estamos hablando de 150.000 hectáreas quemadas (desde el 1 de enero), 20.000 hectáreas más que hace 24 horas", lamentó Sánchez sobre los numerosos fuegos que afectan esta semana a gran parte de España.

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Solo en las provincias de Ávila y Madrid, el fuego ha quemado ya 45.000 hectáreas y 100.000 personas permanecen desplazadas o confinadas en las viviendas de sus localidades por seguridad.

Insistió Sánchez en que toda esta lucha contra los incendios "se debe trasladar y materializar a través de un gran pacto contra el cambio climático, sobre todo ante estos climas tan extremos en los que pasamos de grandes nevadas a incendios".

El presidente regional de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que el incendio de Ávila comenzó por "una imprudencia".