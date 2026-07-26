Merz promete hacer todo lo posible para detener a los responsables del atentado de Berlín

"Haremos todo lo posible para detener al autor o autores, pensaremos en consecuencias" y "decidiremos con determinación", prometió el jefe del Gobierno alemán a la entrada de la misa ecuménica que acoge la berlinesa iglesia de Santa María por las víctimas del atentado terrorista de inspiración islamista de la noche del sábado.

"Estos criminales, estos extremistas no tienen sitio en nuestra sociedad. No vamos a dejar que este veneno del terrorismo y este veneno contra nuestra libertad siga extendiéndose en nuestra sociedad", agregó Merz.

"Vamos a defender la libertad de nuestra sociedad, pueden estar seguros. Somos más, somos fuertes y estamos unidos en nuestro país", insistió.

El jefe del Gobierno germano apeló especialmente a los organizadores de las otras marchas del Día del Orgullo LGBTI, conocidas en Alemania como CSD -siglas 'Christopher Street Day' o "Día de la Calle Crístopher"-, y a los alemanes en general, a no dejarse intimidar.

"Estos hechos sólo tienen un objetivo, dividir a nuestra sociedad y quitarnos lo más importante que tenemos, el carácter abierto y nuestra libertad", subrayó Merz.