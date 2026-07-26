Opositores tunecinos exiliados instan a seguir la "lucha" para derrocar al presidente Said

En un comunicado firmado por Thameur Bdida, portavoz oficial de opositores tunecinos en el extranjero, los exiliados pusieron de manifiesto el contraste entre la movilización popular de la tarde y la concentración a la que, por la mañana, acudieron varias decenas de personas para "felicitar" a Said en el Día de la República, que se conmemora en el país cada 25 de julio.

Según los opositores, la "escasa asistencia" a la concentración oficialista "ha desmoronado la falsa popularidad" del mandatario que desde el Gobierno se pretende poner de manifiesto.

"La verdad ha salido a la luz, revelando lo que se fabricó a puerta cerrada y mediante troles en línea y cuentas falsas y manipuladas. Esta farsa de popularidad de Kais Said se hizo añicos en el levantamiento del 25 de julio de 2026" por la tarde, señaló el comunicado.

Agregó que el pueblo tunecino "pronunció su palabra inmortal con una sola voz y un solo rostro (...) la voluntad de los hombres y mujeres libres triunfó en la protesta antigubernamental", lo que marcó "el inevitable fin de siete años de pobreza, desempleo, marginación, represión y populismo del régimen".

La manifestación de este sábado fue la más grande registrada en la capital contra el Gobierno desde que en 2021, tras dos años en la Presidencia, Said se arrogó plenos poderes para supuestamente "rectificar" el curso de la transición democrática en el único país magrebí que avanzó en derechos civiles tras la Primavera Árabe de 2011.

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Desde este golpe de mano, sociedad civil y oposición alertaron de una "deriva autoritaria" con numerosas convocatorias de protesta que se fueron difuminando a medida que se incrementaba la represión a opositores, activistas, periodistas, abogados o empresarios, con detenciones masivas.

Pero este 25 de julio, el descontento popular se vio notablemente engrosado, tras vivir semanas de cortes constantes de electricidad y agua, en un momento en el que el país vive una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que alcanzan los 47 grados en la capital y hasta 49 en el interior.

La convocatoria, que invitaba a protestar contra la gestión del Gobierno en general y de los servicios básicos en particular en un momento crítico, tuvo una respuesta inesperada, incluso para los convocantes, entre ellos organizaciones de la sociedad civil y partidos opositores.

Desde que Said asumiera plenos poderes en julio de 2021, diversas organizaciones nacionales e internacionales denuncian un grave retroceso democrático, marcado por la persecución a la disidencia, el encarcelamiento de opositores y el cierre de espacios para la sociedad civil.