Perú expresa su solidaridad y apoyo a víctimas de incendios de España y Francia

"El Gobierno del Perú expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo del Reino de España ante los devastadores incendios forestales que afectan diversas regiones del país, con lamentables pérdidas de vidas humanas, personas heridas, evacuaciones y cuantiosos daños materiales y ambientales", indicó el Ejecutivo a través de un comunicado difundido por la Cancillería.

Además, transmitió sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, reafirmando su amistad y solidaridad con España, "con la confianza de que superará esta emergencia".

Los fuegos de los últimos días han arrasado 77.000 hectáreas y desde el comienzo del año, España ha registrado 32 grandes incendios forestales que han calcinado unas 153.000 hectáreas.

La evolución de los incendios en España fue favorable tras varios días de intensa propagación de las llamas. El incendio de la provincia de Ávila, en el noroeste, con unas 50.000 hectáreas calcinadas, se ha convertido en el mayor registrado en el país desde que existen registros.

En otro breve comunicado, la Cancillería peruana también expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo francés ante los incendios forestales que afectan distintas regiones del país "generando una situación de emergencia que ha comprometido la seguridad de la población, ocasionado pérdidas humanas y afectado el patrimonio natural y material".

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Asimismo, transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas, reafirmó "los profundos vínculos de amistad y cooperación que unen a ambos países" y expresó su confianza en que "Francia superará esta situación con la fortaleza y unidad que la caracterizan".

Los incendios forestales han arrasado ya un total de 115.000 hectáreas en Francia en lo que va de año, lo que amplía aún más las cifras de récord histórico que ya se habían alcanzado en los últimos días, informó este domingo el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.