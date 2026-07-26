Presentan a la Comisión que investigará las causas del mortal naufragio de Guyana

El grupo especial será presidido por el juez Godfrey P. Smith, de Belice, e incluye comisionados regionales e internacionales con experiencia en operaciones y derecho marítimos, dijo Ali en una rueda de prensa.

Los otros miembros de la Comisión son: el capitán jamaiquino Hamada Fouda, la abogada marítima trinitense Nyree D. Alfonso, el contralmirante retirado trinitense Hayden Pritchard y el polaco Andrzej Jasionowski, experto en arquitectura de embarcaciones.

"Los términos de referencia de la Comisión de Investigación serán establecer todas las circunstancias que rodearon la tragedia, incluidas las causas y todos los demás factores relacionados con la carga de la embarcación, el embarque de los pasajeros, las condiciones a bordo, el vuelco y hundimiento del MV Barima, así como cualquier otro asunto relacionado", explicó Ali.

Según detalló ante los medios, Smith se desempeña como representante de alto nivel en Derecho y Justicia Penal para la Comunidad del Caribe (Caricom) y como juez de apelación ad hoc en el Caribe Oriental.

También formó parte de la Comisión Presidencial de Investigación de Guyana sobre las elecciones generales y regionales de 2020.

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Fouda, por su parte, es un inspector marítimo sénior y auditor de cumplimiento de la Autoridad Marítima de Jamaica, mientras que Alfonso es una abogada con amplia experiencia, reconocida por su especialización en derecho marítimo y de almirantazgo.

Pritchard, por su parte, fue jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago y cuenta con décadas de experiencia en seguridad y operaciones marítimas.

Jasionowski, a su vez, ejerce en el campo de la arquitectura naval forense y la ingeniería marina, y ha asesorado en investigaciones sobre varios accidentes marítimos de gran magnitud.

Las tareas que tendrá la Comisión, están revisar la aptitud de las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación, evaluar si se cumplieron las leyes, reglamentos, normas y procedimientos operativos en la nave y determinar si hubo actos de negligencia, mala conducta o incumplimiento del deber por parte de alguna persona, entidad o institución que contribuyeron al accidente.

También se evaluarán la navegabilidad de la embarcación, su historial de mantenimiento y la competencia de la tripulación.

Al concluir el trabajo de la Comisión, dijo Ali, se presentarán recomendaciones sobre las reformas legislativas, regulatorias, institucionales y operativas que sean necesarias, junto con cualquier otra medida para mejorar la seguridad marítima, fortalecer la respuesta ante emergencias y prevenir que ocurra otra tragedia.

Ali informó además que 65 de los cuerpos recuperados ya han sido identificados por sus familiares, mientras que las operaciones de búsqueda y recuperación continúan en marcha.

El Gobierno anunció inicialmente que a bordo del buque viajaban unas 133 personas, pero el lunes, esa cifra fue revisada tras comprobar las cámaras y el número incrementó a 179 personas.

El titular de Obras Públicas guyanés, Juan Edghill, precisó el pasado día 19 que el ferri zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del día 18 y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia.