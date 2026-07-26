Rumanía derriba un tercer dron en su territorio y prepara protesta diplomática ante Rusia

"Es inadmisible e intolerable que la Federación Rusa siga violando el espacio aéreo rumano, que es, a su vez, espacio aéreo de la OTAN y de la Unión Europea", escribió Dan en su cuenta de la red social Facebook.

El jefe de Estado rumano precisó que el dron fue derribado a las 10.13 hora local (7.13 GMT) por un caza F-16 sobre aguas territoriales de Rumanía, en la zona de Sulina-Chilia, en referencia a la desembocadura del Danubio en la frontera ucraniana.

Poco antes, los residentes del distrito de Tulcea, que abarca esta zona del delta del Danubio, recibieron un mensaje de "alerta extrema" por la posible caída de objetos, con el consejo de resguardarse en sótanos o refugios de protección civil o permanecer en casa, lejos de ventanas y paredes exteriores.

El presidente rumano recordó que según la investigación de la Fiscalía, el primer dron derribado por un caza rumano, este pasado viernes, a un centenar de kilómetros de la frontera, era un modelo Shahed, utilizado por Rusia en la guerra contra Ucrania.

Agregó que las investigaciones sobre los drones derribados ayer, sábado, también en el delta del Danubio, y este domingo continúan y que "la protesta diplomática de Rumanía ante la Federación Rusa se basará en estas investigaciones".

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Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 se han registraron más de 100 ataques en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rumanía, según un comunicado difundido hoy por el Ministerio de Defensa del país.

En 33 casos se informó de la entrada de drones rusos en el espacio aéreo nacional, incluido el incidente de hoy, con 18 casos registrados desde inicios del año en curso.

Desde el arranque de la guerra, numerosos cargueros fondean en la zona del mar Negro ante el delta del Danubio, donde fueron derribados los drones de la víspera, normalmente para remontar el río hasta el puerto fluvial ucraniano de Izmail, aunque algunos también continúan a Odesa, pese a que en esta vía ha habido numerosos ataques rusos.