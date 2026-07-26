Rusia dice que atacó plantas de drones en Kiev

Según el parte castrense, una empresa ucranino-estadounidense fabricaba hasta mil vehículos no tripulados en las plantas atacadas en Kiev.

El Ministerio de Defensa ruso también informó que varios tanques de almacenamiento de combustible destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas fueron alcanzados durante la noche pasada en el puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo previamente que las fuerzas rusas asestarían fuertes golpes a Ucrania en respuesta a los ataques de Kiev en la retaguardia rusa, que en la última semana han afectado también al menos a siete almacenes de un gigante de comercio electrónico de este país.